Бывший глава Администрации президента Узбекистана назначен на должность замглавы Федерации профсоюзов

CentralAsia (UZ) - Зайнилобиддин Низомиддинов избран первым заместителем председателя Федерации профсоюзов Узбекистана.

Сегодня, 8 июля, состоялось очередное заседание Генерального совета Федерации профсоюзов Узбекистана.

На заседании, которое вел председатель Федерации профсоюзов Узбекистана, Кудратилла Рафиков был рассмотрен организационный вопрос.

Зайнилобиддин Низомиддинов единогласно избран первым заместителем председателя Федерации профсоюзов Узбекистана.

Ранее указом президента Зайнилобиддин Низомиддинов был освобожден от должности руководителя Администрации президента. Сообщалось, что такое решение было принято в связи с его переходом на другую работу по состоянию здоровья.