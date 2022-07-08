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США предоставят Украине военную помощь на $400 млн

CentralAsia (CA) -  США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн, в него, в частности, войдут четыре американские реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним, сообщается на сайте Пентагона.

Помимо HIMARS, американское Минобороны предоставит Киеву три тактических транспортных средства, снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских орудий, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, а такжже запчасти.

В ведомстве отметили, что Соединенные Штаты за последние три недели передали украинской стороне вооружений на $2,2 млрд.

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