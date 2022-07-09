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Илон Маск отказался от покупки Twitter

CentralAsia (CA) -  Глава Tesla и SpaceX Илон Маск отказался от сделки на покупку Twitter из-за того, что социальная сеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление адвокатов миллиардера.

Twitter «не смог или отказался отвечать на многочисленные запросы» о предоставлении данных о спам-аккаунтах и поддельных учетных записях, заявили представители Маска. Они обвинили Twitter в нарушении нескольких положений соглашения с главой Tesla и SpaceX.

Акции Twitter в ходе торгов упали на 7%.

Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор сообщил о намерении соцсети подать в суд.

Согласно условиям, Маск должен уплатить неустойку в размере $1 млрд, если сделка не состоится.

Маск (богатейший человек в мире; $219 млрд по оценке Forbes на апрель 2022 года) собирался купить соцсеть за $44 млрд в апреле. Однако потом приостановил сделку до подтверждения данных, что поддельные и спам-аккаунты составляют меньше 5% от общего числа пользователей Twitter.

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