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Канада ввела новые санкции в отношении России

CentralAsia (CA) -  На фоне встречи глав МИД стран G20 Канада ввела против России новые санкции, передает Еuronews. В расширенный список попали, в том числе, патриарх Кирилл, представитель российского МИД Мария Захарова и — впервые в истории — Роскомнадзор.

«Российская машина пропаганды должна ответить за свою ложь. Канада привержена борьбе с дезинформацией, где бы и когда бы она ни обнаруживалась. Сегодня мы говорим тем, кто занимается обманом: вам не избежать наказания», — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Ограничения введены против примерно трех десятков россиян: в том числе директора ВГТРК Олега Добродеева и телеведущих Екатерины Андреевой и Ольги Скабеевой. Теперь им запрещено въезжать в Канаду, а гражданам Канады не разрешается вступать с ними в финансовые отношения и оказывать услуги.

В списке также около десятка государственных СМИ, включая, Первый канал, Россию-1, НТВ, ТАСС и RT. Кроме того, канадское правительство запретило импорт золота из России.

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