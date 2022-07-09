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Убийца Абэ объяснил преступление финансовыми проблемами

CentralAsia (CA) -  41-летний Тэцуя Ямагами, задержанный за убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, рассказал следователям о мотивах своего поступка. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам стрелявшего, Абэ принадлежал к определенной "группе лиц", из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Он сказал, что его мать сделала для группы большое пожертвование, из-за чего вся жизнь семьи «пошла под откос», говорится в сообщении.

О какой «группе лиц» идет речь, не уточняется. Полиция префектуры Нара, расследующая дело, также воздержалась от комментариев на эту тему, объяснив это интересами следствия.

Между тем, как пишет японская газета «Асахи Симбун», Ямагами заявил на допросе, что у него не было "политической неприязни к Абэ".

Издание опубликовало видео, снятое незадолго до роковых выстрелов. На кадрах виден человек, предположительно убийца, который стоит в толпе примерно в 5-10 метрах позади Абэ.

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