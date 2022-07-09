В Узбекистане за сутки выявлено 98 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:56, 09 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - На 9 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 566. В течение прошедших суток зафиксированы 98 (накануне – 91) новых случаев, сообщает Минздрав республики.
Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (23), Самаркандской (8) и Ташкентской (8) областях.
За день выздоровели 68 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 238582).
На лечении находятся 1347 больных COVID-19.
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