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В Узбекистане за сутки выявлено 98 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 9 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 566. В течение прошедших суток зафиксированы 98 (накануне – 91) новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (23), Самаркандской (8) и Ташкентской (8) областях.

За день выздоровели 68 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 238582).

На лечении находятся 1347 больных COVID-19.

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