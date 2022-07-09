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Число новых случаев COVID-19 в Казахстане за сутки выросло на 416 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки зарегистрировано 416 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 82 человека больше, чем днем ранее, передает Минздрав Казахстана.

Всего в стране подтверждено 1 308 957 случаев.

На 7 июля зафиксировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 человек выздоровел.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 89278, летальных случаев - 5355, выздоровевших - 83861.

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