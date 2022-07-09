В больнице Шанхая неизвестный ранил ножом четырех человек
- Азия и мир, происшествия
- 13:41, 09 июля 2022
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CentralAsia (CA) - В больнице Жуйцзинь в Шанхае неизвестный напал с ножом на посетителей и ранил четырех человек, подозреваемый задержан, сообщает China Daily со ссылкой на сообщение полицейского бюро в районе Хуанпу.
Пострадавших госпитализировали, ни один из них не находится в опасном для жизни состоянии, подчеркнули в полиции. Сообщения о нападении на седьмом этаже больницы поступили в 11:30 по местному времени: подозреваемый пытался ранить посетителей и прибывших полицейских, однако один из последних выстрелил в него, а затем задержал.
Полиция ведет расследование, мотивы нападавшего пока неизвестны.
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