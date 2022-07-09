В мечетях Узбекистана прошел праздничный намаз (фото)

- Узбекистан, общество
- 13:53, 09 июля 2022
- Просмотров: 240
CentralAsia (UZ) - В субботу, 9 июля, во всех мечетях Узбекистана прошел праздничный намаз по случаю праздника Курбон-хайит.
В центральной мечети Хаст-Имам в Ташкенте на молитву собрались десятки тысяч человек, сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.
Для удобства граждан, прибывающих на праздничный намаз, были закрыты для движения автотранспорта улицы возле мечетей.
Фоторепортаж из центральной мечети Хаст-Имам подготовило Управление мусульман Узбекистана.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.