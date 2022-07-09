экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В мечетях Узбекистана прошел праздничный намаз (фото)

CentralAsia (UZ) -  В субботу, 9 июля, во всех мечетях Узбекистана прошел праздничный намаз по случаю праздника Курбон-хайит.

В центральной мечети Хаст-Имам в Ташкенте на молитву собрались десятки тысяч человек, сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

Для удобства граждан, прибывающих на праздничный намаз, были закрыты для движения автотранспорта улицы возле мечетей.

Фоторепортаж из центральной мечети Хаст-Имам подготовило Управление мусульман Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Мировые лидеры выразили соболезнования в связи со смертью Синдзо Абэ. Что они сказали о нем?
  • Исторические фотографии о жизни древних узбеков
  • Зеленский прокомментировал отставку Бориса Джонсона


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com