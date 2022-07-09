На Курбан байрам в Туркменистане граждане отдохнут четыре дня
- Туркменистан, общество
- 14:17, 09 июля 2022
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CentralAsia (TM) - Президент Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания правительства по итогам первого полугодия подписал указ о праздновании Курбан байрама.
По традиции праздник в Туркменистане отмечается три дня. В 2022 году он выпадает на 9-11 июля, но поскольку 10 июля день воскресный, то, согласно президентскому указу, выходной переносится на вторник 12 июля.
Туркменистанцы будут отдыхать на праздник четыре дня. Указ касается всех учреждений, предприятий и организаций независимо от форм собственности.
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