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На Курбан байрам в Туркменистане граждане отдохнут четыре дня

CentralAsia (TM) -  Президент Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания правительства по итогам первого полугодия подписал указ о праздновании Курбан байрама.

По традиции праздник в Туркменистане отмечается три дня. В 2022 году он выпадает на 9-11 июля, но поскольку 10 июля день воскресный, то, согласно президентскому указу, выходной переносится на вторник 12 июля.

Туркменистанцы будут отдыхать на праздник четыре дня. Указ касается всех учреждений, предприятий и организаций независимо от форм собственности.

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