Президент Шри-Ланки покинул резиденцию, после того как в нее прорвались протестующие

CentralAsia (CA) - Протестующие в Коломбо прорвались через полицейские баррикады, чтобы добраться до входа в резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, и вошли в помещение, сообщает портал Adaderana.

По данным портала, полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Джанадхипати Мавата, где расположена резиденция.

По данным источника AFP, президент Шри-Ланки покинул свою резиденцию. Где Раджапакса находится сейчас, не уточняется.

Издание Ada Derana пишет, что в ходе протестов пострадали по меньшей мере 31 человек, включая нескольких полицейских. Двое из них, по словам источника в медицинских кругах, находятся в критическом состоянии.

Протесты на Шри-Ланке проходят с начала апреля на фоне экономического кризиса, который оценивают как самый сильный за 74 года существования государства. 12 апреля власти страны объявили дефолт из-за кризиса и проблем с импортом товаров первой необходимости.

В Минфине страны отмечали, что пандемия COVID-19 и военные действия на Украине настолько подорвали финансовое положение Шри-Ланки, что дальнейшее нормальное обслуживание обязательств по внешнему государственному долгу стало невозможным.