экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкент из Куала-Лумпура вылетел первый чартерный авиарейс после пандемии

CentralAsia (UZ) -  9 июля запущен первый прямой чартерный рейс между Ташкентом и Куала-Лумпуром в рамках реализации соглашения, подписанного в Посольстве Узбекистана между авиакомпанией «Malaysia Airlines» и узбекским туристическим оператором «Osmon Aero», сообщает ИА «Дунё».

По информации посольства РУз, рейсы выполняются бортом А330-200 вместимостью 287 мест. Согласно расписанию, чартер будет выполняться каждые 10 дней.

В рамках первого чартерного рейса запланирован десятидневный инфо-тур для представителей 10 малазийских туркомпаний и тревел-блогеров с посещением исторических и современных достопримечательностей городов Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент и Наманган. В ходе поездки будут организованы B2B-встречи с ведущими туроператорами Узбекистана для разработки новых турпакетов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В России уволен сотрудник, ударивший мигранта во время оформления документов
  • Мирзиеев распорядился об открытии в Нукусе хосписа и филиала Центра хирургии
  • Китай провел военные учения вблизи Тайваня


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com