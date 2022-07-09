В Ташкент из Куала-Лумпура вылетел первый чартерный авиарейс после пандемии

CentralAsia (UZ) - 9 июля запущен первый прямой чартерный рейс между Ташкентом и Куала-Лумпуром в рамках реализации соглашения, подписанного в Посольстве Узбекистана между авиакомпанией «Malaysia Airlines» и узбекским туристическим оператором «Osmon Aero», сообщает ИА «Дунё».

По информации посольства РУз, рейсы выполняются бортом А330-200 вместимостью 287 мест. Согласно расписанию, чартер будет выполняться каждые 10 дней.

В рамках первого чартерного рейса запланирован десятидневный инфо-тур для представителей 10 малазийских туркомпаний и тревел-блогеров с посещением исторических и современных достопримечательностей городов Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент и Наманган. В ходе поездки будут организованы B2B-встречи с ведущими туроператорами Узбекистана для разработки новых турпакетов.