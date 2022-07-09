Лидеры партий Шри-Ланки призвали президента уйти в отставку

CentralAsia (CA) - Лидеры политических партий Шри-Ланки на совещании под председательством спикера парламента Махинды Япы Абейвардены приняли решение, что президент Готабая Раджапакса должен подать заявление об отставке. Об этом сообщают порталы NewsWirе и ланкийский Daily Mirror.

По их данным, участники встречи попросили главу государства покинуть свой пост.

Перед началом собрания Раджапакса заявлял, что примет любое решение, к которому придут лидеры политических партий.

Махинда Япа Абейвардена созвал собрание лидеров партий по просьбе премьера Ранила Викрамасингхе после того, как протестующие взяли штурмом официальную резиденцию президента в Коломбо.

По данным издания Ada Derana, во время штурма пострадали более 30 человек, включая полицейских. Два человека находятся в критическом состоянии, уточняли медики. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Из-за беспорядков Раджапакса покинул резиденцию, сообщало агентство AFP. Daily Mirror, в свою очередь, писал о появившихся сообщениях о багаже президента на военном корабле SLNS Gajabahu в порту Коломбо, которое покинуло его некоторое время назад. Сейчас местонахождение президента не известно.