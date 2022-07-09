экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Лидеры партий Шри-Ланки призвали президента уйти в отставку
Предыстория: Президент Шри-Ланки покинул резиденцию, после того как в нее прорвались протестующие

CentralAsia (CA) -  Лидеры политических партий Шри-Ланки на совещании под председательством спикера парламента Махинды Япы Абейвардены приняли решение, что президент Готабая Раджапакса должен подать заявление об отставке. Об этом сообщают порталы NewsWirе и ланкийский Daily Mirror.

По их данным, участники встречи попросили главу государства покинуть свой пост.

Перед началом собрания Раджапакса заявлял, что примет любое решение, к которому придут лидеры политических партий.

Махинда Япа Абейвардена созвал собрание лидеров партий по просьбе премьера Ранила Викрамасингхе после того, как протестующие взяли штурмом официальную резиденцию президента в Коломбо.

По данным издания Ada Derana, во время штурма пострадали более 30 человек, включая полицейских. Два человека находятся в критическом состоянии, уточняли медики. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Из-за беспорядков Раджапакса покинул резиденцию, сообщало агентство AFP. Daily Mirror, в свою очередь, писал о появившихся сообщениях о багаже президента на военном корабле SLNS Gajabahu в порту Коломбо, которое покинуло его некоторое время назад. Сейчас местонахождение президента не известно.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Ирина Винер заявила, что развод с Алишером Усмановым не повлияет на ее работу
  • Появилось видео момента нападения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
  • Полиция изъяла взрывчатку в доме подозреваемого в убийстве Синдзо Абэ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com