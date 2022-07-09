Турция продолжает переговоры с Россией, Украиной и ООН по вывозу зерна

CentralAsia (CA) - В ближайшее время ожидаются «некоторые события» в рамках вопроса транспортировки зерна, застрявшего из-за военных действий в украинских портах, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает A Haber.

Он подчеркнул, что Турция остается посредником в переговорах по вывозу зерна и поддерживает контакты со всеми сторонами — Россией, Украиной и представителями ООН. Акар напомнил, что в портах остаются миллионы тонн зерна.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь им добраться до запланированных адресов. Мы ожидаем некоторых событий в этом отношении в ближайшие дни», — подчеркнул он.

В начале недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что стороны смогут достичь результата в переговорах по вывозу зерна в течение семи-десяти дней, то есть примерно к концу следующей недели. «Коридор в Черном море очень важен. Важны подходы [президентов России и Украины Владимира] Путина и [Владимира] Зеленского. <...> Мы продолжим быть посредником, постараемся активизировать наши переговоры и завершить их в течение недели — десяти дней», — говорил он.

Замминистра иностранных дел Турции Фарук Каймакджи в свою очередь утверждал, что Анкара считает целесообразным создание экспортных коридоров через Черное море. Глава МИДа Мевлют Чавушоглу говорил, что план организации «зернового коридора» из Украины есть у ООН, однако решение этого вопроса частично зависит от ответа России.