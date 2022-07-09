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Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в Германии

CentralAsia (CA) -  Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии уже восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются из страны через четыре, максимум шесть лет.

В начале недели немецкие СМИ сообщили, что Мельник может в ближайшее время быть отозван в Киев и займет должность замминистра иностранных дел.

Мельник занимал должность посла Украины в Германии с 2014 года. О том, что украинский посол возвращается в Киев, стало известно вечером 4 июля.

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