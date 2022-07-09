Президент Туркменистана разрешил правительству отдохнуть в августе на курортах страны

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов разрешил правительству с августа уйти в отпуск, сообщает «Туркменистан сегодня» (TDH).

Соответствующее заявление главы туркменского государства прозвучало на расширенном заседании кабмина Туркменистана по итогам деятельности отраслей народнохозяйственного комплекса за истекшие шесть месяцев года.

Президент сообщил, что с 1 августа по 1 сентября руководителям будет предоставлен отпуск, во время которого они смогут отдохнуть в Авазе, Арчмане, Йылысуве и в других здравницах Туркменистана.

При этом глава государства отметил, что вице-премьер Аннагелди Язмырадов, курирующий АПК, и руководители сельскохозяйственного сектора смогут пойти в отпуск после завершения хлопкоуборочной кампании.