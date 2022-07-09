В Казахстане пользователи соцсетей собрали деньги на новое авто не имеющему руки таксисту

CentralAsia (KZ) - В Казахстане народ за неделю собрал деньги на новый корейский автомобиль для водителя с инвалидностью, передает elitar.kz.

По инициативе журналиста Максата Толыкбая, человек с ограниченными возможностями, не имеющий одной руки, получил автомобиль.

30 июня журналист вызвал такси, а узнав историю водителя, выложил о нем видео на своей странице.

Как рассказал журналист, пару дней назад он вызвал такси через приложение в смартфоне. Поначалу он не обратил внимания на отсутствие у водителя одной руки, а в разговоре узнал о непростой судьбе мужчины. Работая на одном из заводов Шымкента, он потерял одну руку. Позже, чтобы прокормить семью, стал тасовать. Кроме того, мужчина страдает онкологическим заболеванием. Видео этого момента журналист и выложил на свою страницу в Instagram.

Максат Толыкбай заметил, что транспорт с механическим управлением неудобен для людей с ограниченными возможностями. По словам таксиста, у него нет средств, чтобы купить автомобиль с коробкой автомат.

Журналист обратился к народу с призывом сделать благое дело. Через несколько дней на собранные населением средства был приобретен новый автомобиль марки KIA, который привезли из Южной Кореи.

Видео момента вручения нового авто появилось в социальных сетях. Таксист поблагодарил народ и пожелал всем здоровья.

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