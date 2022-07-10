Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина выиграла Уимблдон

CentralAsia (KZ) - Елена Рыбакина выиграла Уимблдон в женском одиночном разряде. 23-летняя спортсменка родилась в Москве, в России, но с 2018 года выступает за Казахстан. Это ее первая победа в турнирах «Большого шлема» (в него входят Уимблдон, а также открытые чемпионаты Франции, Австралии и США). Также это первый такой титул на турнирах «Большого шлема» для Казахстана.

В прошлом году Рыбакина была 14-й ракеткой мира, но многие эксперты отмечали ее потенциал.

Рыбакина стала самой молодой финалисткой Уимблдона среди женщин с 2015 года, когда Гарбине Мугурузе вышла в финал в 21 год. В финале казахстанская спортсменка обыграла третью ракетку мира Онс Жабер в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:2. При этом перед финалом спортсменка проиграла всего один сет за весь турнир.

Приз казахстанской спортсменке вручала Кейт Миддлтон (герцогиня Кембриджская).

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