Президент Шри-Ланки после протестов пообещал уйти в отставку

CentralAsia (CA) - Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, резиденцию которого в Коломбо в субботу захватили участники многотысячных протестов, 13 июля уйдёт в отставку. Об этом вечером в субботу в видеообращении заявил спикер парламента страны.

По его словам, на совещании руководителей парламента и крупнейших партий, которое было созвано после того, как демонстранты заняли резиденцию президента, было принято решение потребовать отставки президента. Раджапакса, который, как сообщается, ранее был эвакуирован в безопасное место, по словам спикера, принял это предложение. Отставка состоится 13 июля, как утверждается, потому, что необходимо подготовить передачу власти.

Кому она перейдёт, однако, не сообщается. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе, который и созвал экстренное совещание политиков, как утверждается, также согласился уйти в отставку. Вечером в субботу демонстранты ворвались в его дом в Коломбо и подожгли его.

Сам президент последние события не комментировал. В соцсетях появились фотографии и видео из захваченной резиденции – протестующие фотографируются в роскошных интерьерах и даже купаются в бассейне.

Protesters enjoying Sri Lanka’s absconding President’s swimming pool! No dictator should remain in illusion that the power is for ever, and when the end comes, it is always violent and nasty. pic.twitter.com/T3ePbkA0gM — Ashok Swain (@ashoswai) July 9, 2022

В протестах участвуют десятки тысяч человек, в том числе приехавшие в город из других регионов. Представители властей заявили Agence France-Presse, что часть участников была "свезена" в город. В центральный госпиталь в субботу были доставлены 14 демонстрантов, пострадавших от слезоточивого газа.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала года, из-за них в отставку уже ушёл предыдущий глава правительства, старший брат президента. Экономика страны переживает крупнейший кризис в современной истории. В городах отмечается дефицит топлива, медикаментов, некоторых продуктов, валютные резервы полностью истощены. Власти обвиняют в этом пандемию коронавирусной инфекции, приведшую к снижению туризма, являвшегося основным источником валютных поступлений.