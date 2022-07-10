Верховный муфтий России в Курбан-байрам поддержал вторжение в Украину

CentralAsia (CA) - События на Украине инспирированы США и странами НАТО и стали следствием традиционно завистливого отношения Запада к России. Об этом заявил верховный муфтий России Талгат Таджуддин во время праздничной проповеди в Уфе по случаю Курбан-байрама, передает ТАСС.

«Когда у соседа какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов, которые на протяжении целых восьми лет (а это в два раз дольше, чем [длилась] Великая Отечественная война) ведут планомерное братоубийственное кровопролитие и геноцид на многострадальной земле Донбасса, нам спокойно жить невозможно, безразличие недопустимо. Мы все прекрасно понимаем, что это происходит при прямом руководстве и участии США и потворстве стран Запада - дошло до расширения присутствия военной машины североатлантического блока НАТО вплотную к западным границам нашей родины. Эта вероломная завистливая традиция Запада в отношении нашей великой единой державы повторяется почти каждое столетие», - сказал верховный муфтий России.

По его словам, необходимо довести до конца специальную военную операцию на Украине, «чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит».

Верховный муфтий России отметил, что на днях в Донбасс отправился батальон добровольцев из Башкирии. Второй батальон будет отправлен после праздника Курбан-Байрам, в его составе будут несколько религиозных деятелей.