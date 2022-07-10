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В Узбекистане выявлено 89 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 10 июля общее количество заболевших COVID-19 в Узбекистане с начала пандемии достигло 241 655. В течение прошедших суток зафиксированы 89 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (21), Самаркандской (9) и Ташкентской (9) областях.

За день выздоровели 49 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 238 631).

На лечении находятся 1 387 больных COVID-19.

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