В Узбекистане выявлено 89 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 10 июля общее количество заболевших COVID-19 в Узбекистане с начала пандемии достигло 241 655. В течение прошедших суток зафиксированы 89 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (21), Самаркандской (9) и Ташкентской (9) областях.

За день выздоровели 49 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 238 631).

На лечении находятся 1 387 больных COVID-19.