В Узбекистане выявлено 89 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:11, 10 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - На 10 июля общее количество заболевших COVID-19 в Узбекистане с начала пандемии достигло 241 655. В течение прошедших суток зафиксированы 89 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (21), Самаркандской (9) и Ташкентской (9) областях.
За день выздоровели 49 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 238 631).
На лечении находятся 1 387 больных COVID-19.
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