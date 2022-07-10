Экс-главы МИД и Минздрава Британии решили баллотироваться на пост премьера

CentralAsia (CA) - Бывший глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид и экс-министр иностранных дел Джереми Хант решили выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает The Telegraph.

Оба экс-министра заявили в интервью газете, что в случае назначения лидером Консервативной партии и переезде на Даунинг-стрит отменят решение бывшего главы Минфина Риши Сунака (ушел в отставку 5 июля) о повышении ставки корпоративного налога с 19% до 25%. Хант и Джавид намерены снизить его до 15%.

Джавид также пообещал отказаться от повышения налога на социальное страхование, которое было введено для поддержки системы здравоохранения и социальной защиты.

Джавид стал министром здравоохранения и социальных дел в июне 2021 года. 5 июля он подал в отставку. Хант возглавлял МИД в 2018—2019 годах.

О выдвижении своей кандидатуры на пост премьера также объявил экс-министр образования Надим Захави, который недавно перешел в Министерство финансов. Бороться за пост главы Консервативной партии решил и Сунак, ушедший с поста министра финансов Великобритании из-за несогласия с действиями премьер-министра Бориса Джонсона. Как пишет Bloomberg, ожидается, что о своем намерении баллотироваться объявит действующая глава МИД Британии Лиз Трасс.

Накануне глава Минобороны Бен Уоллес заявил, что не будет претендовать на пост премьера, объяснив это желанием сосредоточиться на своих обязанностях министра и обеспечении безопасности страны. Согласно опросу YouGov Уоллес был фаворитом в борьбе за место главы правительства после отставки Джонсона.