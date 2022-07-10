В Туркменистане повысили минимальный уровень заработной платы

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру по экономическим вопросам Ходжамырату Гелдимырадову заново пересмотреть минимальный уровень заработной платы в стране, пишет официальная туркменская пресса.

Одновременно с этим туркменский лидер распорядился заложить в Госбюджет на следующий год средства для увеличения размеров заработной платы, пенсий и студенческих пособий, а также строительства в каждом районе и городе страны жилья для нуждающихся.

На расширенном заседании Кабмина в пятницу глава государства также подписал указ о повышении на 10% размеров зарплат, пенсий, государственных пособий и студенческих стипендий с 1 января 2023 года.

Согласно указу, со следующего года размер минимальной зарплаты будет установлен в размере 1160 манатов. Базовая величина для исчисления минимального размера пенсий будет установлена в размере 450 манатов, а госпособий – 430 манатов.

Минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны установят в размере 1880 манатов , а супругов участников войны 1941-1945 годов – в размере 550 манатов.

Курс доллара на «черном рынке» колеблется от 17 до 20 манатов.