Стрелявшему в Абэ предъявили обвинение в убийстве

CentralAsia (CA) - 41-летний бывший японский военнослужащий Тэцуя Ямагами, стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, в воскресенье был передан в ведение прокуратуры. Об этом сообщил телеканал NHK.

Мужчина был перевезен из полицейского управления префектуры Нара, где находился после задержания, в местное управление прокуратуры, где ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве.

Покушение на Абэ произошло в пятницу около полудня, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента, запланированными на 10 июля. 41-летний бывший японский военнослужащий Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в экс-премьера из самодельного огнестрельного оружия. Абэ был доставлен в больницу на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь, однако спасти бывшего премьера не удалось. Абэ было 67 лет.

Позднее в доме Ямагами полиция обнаружила еще несколько единиц самодельного огнестрельного оружия и взрывчатые вещества. На допросе мужчина полностью признал свою вину, подчеркнув при этом, что он не имел ничего против политических взглядов Абэ. Как сообщил ТАСС источник, знакомый со следствием, нападавший считал, что бывший глава японского правительства как-то связан с религиозной организацией, под влияние которой подпала мать Ямагами. Изначально он намеревался совершить нападение на главу этой организации, однако позднее выбрал в качестве цели экс-премьера. Полиция пока никак эту информацию официально не комментировала. В то же время главное полицейское управление префектуры Нара, где произошло покушение на Абэ, признала, что охрана бывшего главы японского правительства не была организована должным образом.