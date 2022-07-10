В Турции скончалась гражданка Узбекистана, после того как ее облил кислотой бойфренд

CentralAsia (UZ) - Гражданка УзбекистанаСоджида Каландарова, на которую в турецком городе Денизли напал с кислотой мужчина по имени Озгюр Г., скончалась через 38 дней в больнице в Измире.

Как сообщает издание Sabah, в районе Памуккале города Денизли Озгюр Г. (44 года) 9 мая текущего года в отеле встретился с Соджидой Каландаровой (27 лет) из Узбекистана и ее подругой Сарвиноз К. (23 года) из Кыргызстана, приехавшей к ней из Стамбула на выходные.

Между ними произошел спор из-за ревности и предполагаемой измены. После конфликта Озгюр Г. выплеснул кислоту на Соджиду Каландарову и Сарвиноз К. Сам Озгюр Г., на лицо которого попала кислота, лишился правого глаза.

Детективы жандармерии преследовали Озгюра Г., который убежал из отеля. Подозреваемый готовился бежать за границу и скрывался в заброшенном доме своих родственников, проживающих в районе Назилли города Айдын. Его поймали, доставили в Денизли и передали в суд.

Соджида Каландарова и Сарвиноз К., пострадавшие в результате нападения с кислотой, были доставлены в Государственную больницу Денизли. Сарвиноз К. была выписана после лечения, а Соджида Каландарова, которая стала главной целью нападавшего и получила ожоги 3-й степени на значительной части тела, была переведена в учебно-исследовательскую больницу Измира. Молодая женщина, за жизнь которой врачи боролись, скончалась через 38 дней в отделении интенсивной терапии.