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Число случаев заражения COVID-19 в Турции выросло в пять раз

CentralAsia (CA) -  За последние две недели число случаев заражения COVID-19 в Турции выросло в пять раз. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, настоятельно рекомендовавший лицам старше 50 лет получить очередную дозу вакцины.

Министр указал на последнюю еженедельную карту по COVID-19 за неделю с 27 июня по 3 июля текущего года, которая демонстрирует, что число заболевших увеличилось на 114% по сравнению с предыдущей неделей. «Рост за последние две недели составил почти пять раз», - заявил глава ведомства.

Коджа обратил внимание на рост случаев заражения коронавирусной инфекцией не только в Турции, но и во всем мире.

«Мы настоятельно рекомендуем лицам старше 50 лет и лицам из группы риска получить очередную дозу вакцины, если с момента их последней вакцинации прошло шесть месяцев», - сказал министр.

До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о резком росте заражений коронавирусной инфекцией по всему миру. По его словам, такая динамика связана с распространением существующих подвидов омикрон-штамма, в том числе новых подвидов варианта.

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