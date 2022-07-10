экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сайт газеты Die Welt заблокировали в России

CentralAsia (CA) -  Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в РФ сайт немецкой газеты Die Welt.

Согласно данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, в России ограничен доступ к сайту welt.de по требованию Генпрокуратуры от 9 июля, информирует Интерфакс.

Как сообщает организация «Роскомсвобода», которая делает выгрузку из реестра запрещенной в РФ информации, сервис блокируется с 9 июля «по маске», то есть со всеми доменами и поддоменами.

Die Welt (нем. «Мир») - немецкая информационная ежедневная газета, выпускаемая европейским издательским концерном Axel Springer SE.

Первый номер был выпущен в Гамбурге 2 апреля 1946 года британской администрацией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • США предоставят Украине военную помощь на $400 млн
  • Убийца Абэ объяснил преступление финансовыми проблемами
  • Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина выиграла Уимблдон


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com