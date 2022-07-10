В ходе вторжение в Украину выявлены 124 случая сексуального насилия, - ООН

CentralAsia (CA) - В ходе вторжения в Украину выявлено 124 случая сексуального насилия, заявляют в ООН. По словам специального представителя ООН по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен, имеющиеся данные – лишь верхушка айсберга и не отражают реальных масштабов насилия в условиях войны. Главными препятствиями для расследования сексуальных преступлений ООН называет страх и стыд жертв рассказывать о насилии, слишком большое количество преступлений, на которые не хватает расследователей, и отсутствие возможности сообщить о преступлениях в условиях оккупации.

Как сообщает глава правления украинского «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук, изнасилование – самое скрываемое преступление.

«Люди, которые выжили после сексуального насилия, об этом не рассказывают ни правоохранительным органам, ни международным организациям, ни правозащитникам», – считает Матвийчук.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, уже зарегистрировано более 15 тысяч уголовных производств по эпизодам сексуального насилия, но многие граждане Украины отрезаны от возможности заявить о преступлениях в украинские и международные правоохранительные и правозащитные органы.

Германский фонд имени Генриха Бёлля совместно с правозащитными организациями, помогающими жертвам сексуального насилия, также считает, что официальная статистика по изнасилованиям отражает лишь малую часть реального положения вещей.

В конце мая с должности Уполномоченной Верховной рады по правам человека была снята Людмила Денисова: депутаты пришли к выводу, что многие из её рассказов о различных эпизодах сексуального насилия со стороны российских военных по отношению к украинским женщинам и даже детям не подкреплены фактами. При этом подчёркивалось, что сам факт наличия таких преступлений не ставится под сомнение, и работа по выявлению подлинных случаев сексуального насилия продолжается.