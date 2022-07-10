CentralAsia (KZ) - Казахстан открыл безвизовый режим для граждан Китая, Ирана и Индии на 14 календарных дней. Об этом сообщается на странице Комитета миграционной службы МВД в Facebook.

«С 8 июля 2022 года Казахстан открывает в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая. При этом специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил свое действие. Согласно условиям безвизового режима, граждане Индии, Ирана и Китая смогут въезжать и находиться в Казахстане без визы сроком до 14 календарных дней с момента пересечения границы. Разрешены поездки по деловым, частным и туристическим целям», - говорится в сообщении Комитета.

Суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 календарных дня в течение каждого 180-дневного периода. Нарушение данного условия влечет административную ответственность иностранца.

«Кроме того, иностранным гражданам запрещается осуществление трудовой и иной оплачиваемой деятельности в рамках безвизового режима. Для этих целей принимающей стороне (физическое или юридическое лицо) необходимо заблаговременно оформить соответствующее разрешение на работу и визу в РК», - уточнили в Комитете.

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