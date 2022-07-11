Наследный принц и премьер-министр Бахрейна поздравляет президента Монголии

CentralAsia (MNG) - Его Королевское Высочество принц Салман бин Хамад Аль Халифа, наследный принц и премьер-министр, направил поздравительную телеграмму президенту Монголии Его Превосходительству Ухнаагийну Хурэлсуху по случаю Национального дня (Наадам).
В своей телеграмме принц пожелал президенту крепкого здоровья и счастья, а народу и правительству Монголии - стабильного прогресса и процветания.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения