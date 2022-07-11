Наследный принц и премьер-министр Бахрейна поздравляет президента Монголии

CentralAsia (MNG) - Его Королевское Высочество принц Салман бин Хамад Аль Халифа, наследный принц и премьер-министр, направил поздравительную телеграмму президенту Монголии Его Превосходительству Ухнаагийну Хурэлсуху по случаю Национального дня (Наадам).

В своей телеграмме принц пожелал президенту крепкого здоровья и счастья, а народу и правительству Монголии - стабильного прогресса и процветания.

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