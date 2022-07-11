экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили президента Монголии с Национальным праздником

CentralAsia (MNG) -  Хранитель двух священных мечетей король Салман направил телеграмму с поздравлениями президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху по случаю годовщины национального праздника его страны.

В своей телеграмме Хранитель Двух Святынь пожелал президенту крепкого здоровья и счастья, а народу и правительству Монголии - стабильного прогресса и процветания.

Наследный принц Мохаммед бин Салман, заместитель премьер-министра и министр обороны, направил телеграмму с поздравлениями президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху по случаю годовщины Национального дня его страны.

В своей телеграмме наследный принц пожелал президенту крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному народу Монголии неуклонного прогресса и процветания, — сообщает Saudi Gazette.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Казахстан открыл безвизовый режим для граждан Китая, Ирана и Индии
  • Монгольский фестиваль Наадам возвращается после трехлетнего ожидания в Сан-Франциско
  • В Туркменистане повысили минимальный уровень заработной платы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com