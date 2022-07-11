Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили президента Монголии с Национальным праздником

CentralAsia (MNG) - Хранитель двух священных мечетей король Салман направил телеграмму с поздравлениями президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху по случаю годовщины национального праздника его страны.

В своей телеграмме Хранитель Двух Святынь пожелал президенту крепкого здоровья и счастья, а народу и правительству Монголии - стабильного прогресса и процветания.

Наследный принц Мохаммед бин Салман, заместитель премьер-министра и министр обороны, направил телеграмму с поздравлениями президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху по случаю годовщины Национального дня его страны.

В своей телеграмме наследный принц пожелал президенту крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному народу Монголии неуклонного прогресса и процветания, — сообщает Saudi Gazette.

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