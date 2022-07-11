Монголия и Австралия встречаются в блокбастере Кубка Азии по баскетболу 3x3

CentralAsia (MNG) - Китай и Монголия делают заявления в день 4, когда назначены четвертьфиналы Кубка Азии по баскетболу 3x3 2022 года.

Китай (женщины) и Монголия (женщины) стильно завершили игру в бильярд в День 4, поскольку этап плей-офф на Кубке Азии FIBA 3x3 2022 захватывающим образом вырисовывается.

Китай был хедлайнером среди женщин, к нему присоединились Австралия, Монголия и неожиданный пакет из Таиланда. В мужской жеребьевке посеянная под номером 1 Монголия прошла вместе с Кореей, впечатляющим Китаем и Филиппинами.

Это означает, что Китай (женщины) играет с Таиландом в четвертьфинале, а Монголия и Австралия встречаются в блокбастере. У мужчин Монголия сыграет с Филиппинами, а Китай сыграет с Кореей.

Пятый розыгрыш Кубка Азии, первый с 2019 года, проходит в окрестностях всемирно известного курорта Marina Bay Sands.

Монголия является посеянным номером 1, но высший счет, похоже, не повлиял на них после комфортных побед над Кореей и Индией из трех человек, которые проиграли после травмы ноги.

Их игроки, находящиеся в хорошей форме, до сих пор активно участвовали в профессиональных соревнованиях в этом сезоне и продемонстрировали немало развязности в преддверии плей-офф.

Дэлгэрням Даваасамбуу остается сердцем и душой Монголии, поскольку он продемонстрировал героическое выступление против Индии, где он набрал 12 очков и сделал 8 подборов. Он был слишком силен для неукомплектованной Индии, и мало что можно сделать, когда он чувствует это из глубины, когда Даваасамбуу забивает четыре двойки, включая знак препинания, в исполнении, достойном гибкости.

День 4 начался с удара в начале, поскольку женщины Монголии были доведены до предела Таиландом, который произвел впечатление во время квалификации победой над Филиппинами.

Уверенность андердога из Таиланда пошатнула посеянного под номером 1, который сделал Сингапур необычайно холодным из-за своей своенравной стрельбы. Но монголы нанесли ответный удар через доминировавшую на досках звезду Хулан Онолбаатар.

Команды не могли быть разделены после основного времени, но Монголия набрала два очка в ОТ, разбив сердца Таиланда, который быстро восстановился, чтобы расстроить Узбекистан в другом триллере и зарезервировать себе место в четвертьфинале.

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