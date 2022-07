The Hu анонсировали новый альбом Rumble Of Thunder, который выйдет в сентябре 2022 года

CentralAsia (MNG) - The Hu анонсировали новый альбом Rumble Of Thunder, который выйдет в сентябре 2022 года, поделились новой песней и видео «Black Thunder».

Альбом выйдет на лейбле Better Noise Music в сентябре, ему предшествует первая часть эпического двухсерийного клипа «Black Thunder».

«Black Thunder — жемчужина нашего второго альбома», — говорят музыканты.

«Видео разделено на две части и передает основные ценности мужчин с помощью визуальных эффектов. Наш продюсер выбрал уникальное место в Монголии для съемок клипа, где мы отлично провели время, катаясь на лошадях по обширным лугам нашей сельской местности.

Мы надеемся, что наша гордость за нашу культуру видна зрителям, ведь мы стремились донести радость и частичку монгольской культуры с помощью этого видео».

Видео было снято режиссером Эрдэнэбилэг Ганболд и продюсером The Hu. В нем представлены величественные монгольские пейзажи, а также отражено множество действий, похожих на действия воинов.

Первая половина «Black Thunder» представляет собой второе знакомство фанатов с новым альбомом после выхода эпического гимна «This Is Mongol» в мае. Между этими двумя треками видно большое разнообразие стилей: «This Is Mongol» быстро показывает себя как очень тяжелый и интенсивный трек, в то время как «Black Thunder» намного медленнее и методичнее, большую часть времени он использует для постепенно наращивайте интенсивность. Смотрите музыкальное видео для «Black Thunder Part 1» ниже.

Далее Гала объясняет: «Наш второй альбом будет включать «Black Thunder» вместе со многими новыми песнями. Мы не можем дождаться, когда вы послушаете и насладитесь им так же, как мы наслаждались его записью». Трек-лист для Rumble of Thunder состоит из 12 песен, а предыдущий сингл «This is Mongol» выступает в качестве первого. Трек-лист предстоящего проекта смотрите ниже.

Треклист «Black Thunder»:

This Is Mongol YUT Hövende Triangle Teach Me Upright Destined Mongol Sell The World Black Thunder Mother Nature Bii Biyelgee Segee Shihi Hutu TATAR Warrior

Rumble of Thunder последует за предыдущим студийным альбомом The Hu, The Gereg 2019 года. В настоящее время The Hu готовятся к предстоящему туру вместе с Megadeth, Five Finger Death Punch и Fire From The Gods.

Тур должен начаться 26 октября в Осло, Норвегия.

* Совместно с Megadeth, Five Finger Death Punch, Fire From The Gods

26 октября: Сцена в Осло Сентрум, Норвегия

28 октября: Стокгольм Фрисхусет Аренан, Швеция

29 октября: киностудия Гетеборг, Швеция

31 октября: Копенгаген Серый зал, Дания

01 ноября: Орхусский поезд, Дания

03 ноября: Берлин Метрополь, Германия

04 ноября: Гданьск B90, Польша

05 ноября: Варшавская Прогрессия,Польша

07 ноября: студия в Кракове, Польша

08 ноября: Будапештский Аквариум, Венгрия

08 ноября: Венский газометр, Австрия

11 ноября: Прага Мала Спортивная Хала, Чехия

12 ноября: Цюрихский Фольксхаус, Швейцария

13 ноября: Милан Алькатрас, Италия

15 ноября: Лион Трансбордер, Франция

17 ноября: Мадрид Ла Паки,Испания

18 ноября: Барселона Саламандра, Испания

20 ноября: Тулуза Ле Бикини, Франция

21 ноября: Брюссель Старинная Бельгия, Бельгия

22 ноября: Тилбург 013, Нидерланды

24 ноября: Кельн Концертный зал Live Music Hall, Германия

25 ноября: Париж Казино де Пари, Франция

27 ноября: Амстердам Мельквег (Макс), Нидерланды

28 ноября: Манчестерская академия, Великобритания

30 ноября: Лидс Стилус, Великобритания

01 декабря: Ноттингем Рок Сити, Великобритания

02 декабря: Кардифф Грейт Холл, Великобритания

03 декабря: Бирмингемский институт O2, Великобритания

05 декабря: Дублинская 3Олимпия, Великобритания

06 декабря: Белфаст Ольстер Холл, Великобритания

07 декабря: Глазго SWG3 (Galvanizers),Великобритания

09 декабря: Лондон Раундхаус, Великобритания

