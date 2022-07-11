Монгольский фестиваль Наадам возвращается после трехлетнего ожидания в Сан-Франциско

CentralAsia (MNG) - Наполненный народными танцами, музыкой из конских скрипок и ароматом жареной мясной выпечки, монгольский фестиваль Наадам впервые с 2019 года возвращается в субботу на многоцелевое поле Аламеда-Пойнт. В комплекте с премьерой документального фильма в Музее азиатского искусства и церемония поднятия флага в мэрии, ожидается, что тысячи людей соберутся вместе, чтобы отпраздновать традиционную культуру и разнообразие.

«Когда я думаю о фестивале, я думаю о своем детстве, когда я праздновал его со своей семьей, и я думаю о нашей кочевой жизни в сельской местности», — сказал Баярмагнай Пунцаг San Francisco Examiner, консул Генерального консульства Монголии в Сан-Франциско. «Это прекрасные воспоминания».

История фестиваля Наадам началась много веков назад во времена Империи Хунну в 3 веке до нашей эры. На монгольском языке праздник известен как «Эриин гурван наадам», что означает «три игры мужчин». Первоначально это началось как средневековое мероприятие в середине лета, которое включало охоту и другие занятия, которые были более физически строгими, но затем оно превратилось в игры в скачки в монгольском стиле, стрельбу из лука и борьбу, и со временем стало более привлекательным для женщин.

В ознаменование революции 1921 года Национальный Наадам в Монголии теперь обычно проводится в столице с 11 по 12 июля и включает не только три игры, но и тщательно продуманную церемонию представления на Национальном стадионе, за которой следуют танцевальные представления и музыкальные развлечения. . В 2010 году Наадам был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, и здесь, в США, это будет 23-й праздник с момента его первого появления.

«Иммигрантское население очень хочет таких мероприятий, где они могут собраться вместе как сообщество», — сказал Пунцаг, имея в виду изоляцию и трудности, которые испытывает монгольское сообщество во время пандемии, когда возможность испытать радость лично уменьшилась. «В этом году мы вернемся сильнее, и нас будет больше».

С появлением монгольских ресторанов в Сан-Франциско и рок-групп, таких как The Hu, завоевавших сердца публики на музыкальном фестивале Outside Lands Music Festival, культурное влияние монгольского сообщества можно почувствовать по всему району залива. По данным исследовательского центра Pew Research Center, за последние два десятилетия монгольское население в Штатах увеличилось более чем в четыре раза, причем в Калифорнии самая высокая доля среди всех штатов.

Генеральный консул Монголии Ургамалцэцэг Бандихуу считает, что этот быстрый рост численности связан не только с улучшением сбора переписи, но и с тем, что разнообразие и экономические возможности, предоставляемые Калифорнией и районом залива, остаются привлекательными. После президентского визита Джорджа Буша-младшего в Монголию в 2005 году, визита Джо Байдена в 2011 году и недавней встречи между министром обороны Марком Т. Эспером и монгольскими лидерами Бандихуу также объяснил увеличение числа прибывающих монгольских студентов потеплением национальных отношений. .

«Это единственный и самый большой национальный праздник для нас, — сказал Пунцаг, — мы даем возможность тем, кто поселился здесь со своими семьями, испытать радость и чтить наши традиции».

Национального праздник Наадам, посвященный 2230-й и 2231-й годовщинам создания первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщинам образования Великой Монгольской империи, 110-й и 111-й годовщинам восстановления национальной свободы и независимости, 100-й и 101-й годовщинам Народной революции.

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