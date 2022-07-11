Теперь продвигаем Монголию: два частных предприятия, — eTurboNews

CentralAsia (MNG) - В рамках нового партнерства два частных предприятия будут совместно повышать осведомленность о направлениях и продуктах от имени туризма Монголии.

В рамках нового партнерства два частных предприятия будут совместно повышать осведомленность о направлениях и продуктах посредством различных маркетинговых и медийных мероприятий на мировых рынках, а также будут сотрудничать в различных инициативах по наращиванию потенциала и обмену знаниями от имени туризма Монголии, — передает eTurboNews.

Trip.com Group и Taptrip Pte. подписала двухлетний Меморандум о взаимопонимании (МОВ) для продвижения Монголии как туристического направления в присутствии г-на Долгион Эрдэнэбаатар, советника премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. В настоящее время премьер-министр находится с рабочим визитом в Сингапуре.

Меморандум о взаимопонимании был подписан управляющим директором и вице-президентом Trip.com Group (международные рынки) Буном Сиан Чай и основателем и председателем совета директоров Tapatrip Батмөнх Өнөбөх при засвидетельствовании г-ном Долгион Эрдэнэбаатар.

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