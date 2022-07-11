Энтони Дж. Блинкен, госсекретарь поздравил Монголии с Национальным праздником

CentralAsia (MNG) - От имени Соединенных Штатов Америки я хотел бы пожелать народу Монголии прекрасного национального праздника и радостного празднования Наадам 2022 года.

В трудные времена Наадам дает монгольскому народу возможность продемонстрировать свою независимость и устойчивость своей традиционной культуры. Как стратегический партнер Монголии и «третий сосед», Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с вами для углубления наших отношений и продвижения наших общих ценностей.

Пусть народ Монголии насладится этим временем праздника и единения!

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