Дагестанец Гафуров встретится с самым сильным бойцом Монголии

CentralAsia (MNG) - В преддверии возвращения бывшего короля ONE в полулегком весе Марата Гафурова на турнире ONE 159 22 июля оцените его захватывающий матч-реванш с Нарантунгалаг Жадамбаа из Монголии!

Марат Шайхалгаджиевич Гафуров — российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион M-1 Challenge в полулёгком весе, в настоящее время выступает в организации ONE Championship и бывший чемпион этой организации (2015-2017). По национальности — Кумык.

Нарантунгалаг Жадамбаа — монгольский профессиональный боец ​​смешанных единоборств , кикбоксер и грепплер , которые боролись за World Victory Road , K-1 MAX , Legend FC , Art of War Fighting Championship и ONE Championship.

Нарантунгалаг сражался с такими, как Масато , Буакав Банчамек и Альберт Краус в кикбоксинге K-1.

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