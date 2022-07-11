Выпускник НУС Монголии встретился с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ на подписании МоВ, — The Straits Times

Студент НУС Нямдаваа Амар (слева) на встрече с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай

CentralAsia (MNG) - Сингапурцы активны и трудолюбивы, и именно благодаря им республика велика и современна, сказал 19-летний Нямдаваа Амар, монгольский студент первого курса Школы вычислительной техники Национального университета Сингапура (НУС).

В пятницу (8 июля) он поделился своими впечатлениями о стране с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамрай, который находился в НУС в рамках своего официального визита в Сингапур со среды по субботу.

Студент Амар, проработавший здесь 10 месяцев, получает стипендию на олимпиаду Sea, спонсируемую отечественной потребительской интернет-компанией Sea. Стипендия открыта для всех студентов, которые отличились на Международной олимпиаде по информатике (IOI) и намерены продолжить обучение на дневном отделении бакалавриата в NUS Computing.

Он был золотым призером IOI 2020 и Международной математической олимпиады 2021.

«Первая встреча с моим премьер-министром здесь определенно помогла мне преодолеть некоторую тоску по дому», — сказал Амар, который получил три книги на монгольском языке и сувенирную табличку от г-на Оюун-Эрдэнэ.

Они встретились в кулуарах подписания двухлетнего меморандума о взаимопонимании (МОВ) между Институтом общественного понимания риска NUS LRF (Ipur) и Министерством юстиции и внутренних дел Монголии для сотрудничества в области преобразования государственной службы в Монголии, — пишет The Straits Times.

Профессор Леонард Ли (слева) и министр юстиции и внутренних дел Монголии Нямбаатар Хишгээ

Его подписали профессор Леонард Ли, заместитель директора Ipur, и г-н Нямбаатар Хишгээ, министр юстиции и внутренних дел Монголии. Свидетелями подписания были г-н Оюун-Эрдене и президент НУС Тан Энг Че.

Меморандум о взаимопонимании основывается на существующем партнерстве между Ipur и Национальной академией управления в Монголии для наращивания потенциала в области грамотности данных и информирования о рисках в государственном секторе этой страны.

Обе стороны будут тесно работать над стратегиями, призванными ускорить преобразование государственного сектора. Они также укрепят навыки и ресурсы государственной службы Монголии в области данных, технологий, политики, надлежащего управления и информирования о рисках.

Профессор Ли сказал, что его текущая программа лаборатории инноваций данных в Монголии, в которой рассматриваются стратегические и технические перспективы политики в отношении данных и искусственного интеллекта, обеспечивает прекрасную основу и основу для поддержки этого нового партнерства.

«Устойчивый успех инициатив Монголии по инновациям в сфере данных на государственной службе является ключевой целью этого партнерства», — добавил он.

«Ipur стремится достичь этого, направляя заинтересованные стороны правительства посредством обучения и цифрового развития».

Доцент Рубен Нг, ведущий научный сотрудник Ipur в области данных и технологий, возглавит совместное партнерство.

Он сказал: «Мы разработали онлайн-программу по инновациям в государственном секторе, в которой приняли участие около 1300 государственных служащих, и мы получили более 300 проектных идей для апробации в нашей лаборатории инноваций данных. Наш следующий шаг — расширить масштабы этого важного партнерства».

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