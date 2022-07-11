В Сингапуре назвали орхидею в честь премьер-министра Монголии

Гибрид орхидеи под названием Papilionanda Oyun-Erdene Luvsannamsrai

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Ли Сянь Лунг заявил, что Сингапур и Монголия поддерживали друг друга в трудную минуту.

Во время пандемии COVID-19 в 2020 году фонд Temasek Foundation передал Монголии наборы для тестирования. Он добавил, что правительство Монголии, в свою очередь, вручило медработникам Сингапура подарочные наборы.

Премьер-министр Ли выступил на официальном обеде, организованном в честь премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, который находился с четырехдневным визитом в Сингапуре, в отеле Istana в пятницу (8 июля).

Он сказал, что обе страны разделяют общую цель развития международной торговли, поддержания регионального мира и стабильности, а также поддержки открытой и инклюзивной многосторонней системы, основанной на правилах.

Две страны также дополняют преимущества друг друга, добавил он.

«Например, в то время как Монголия обладает обширными природными ресурсами, Сингапур имеет хорошие связи и предлагает хаб и ворота для экспорта Монголии в наш регион и за его пределы», — сказал он.

В рамках Сингапурской программы сотрудничества Сингапур принял более 1600 монгольских чиновников для обмена мнениями и обсуждения своего опыта в области финансов, экономического развития, языковых и коммуникативных навыков и государственного управления. Г-н Ли сказал, что он с нетерпением ждет, когда в программе примет участие больше монгольских чиновников, — передал The Straits Times.

«У нас есть прочная основа для развития наших отношений», — сказал он. «Я уверен, что наши страны будут продолжать укреплять наше сотрудничество по мере того, как мы продвигаемся вперед в мире после COVID-19».

Г-н Оюн-Эрдэнэ находился в Сингапуре с официальным визитом со среды по субботу по приглашению премьер-министра Ли. Это его первый визит в Сингапур с тех пор, как в январе прошлого года он стал премьер-министром Монголии.

Его сопровождали несколько монгольских министров, члены парламента и высокопоставленные чиновники.

Выступая на обеде, г-н Оюун-Эрдэнэ сказал, что, хотя два года назад Сингапур и Монголия отметили 50-летие дипломатических отношений, исторические связи и сотрудничество между торговыми представителями восходят к более чем 700-летней давности.

«Отношения, начавшиеся 700 лет назад нашими предками, быстро развиваются», — сказал он. «Сегодня Сингапур стал надежным партнером Монголии в Юго-Восточной Азии, нашим пятым по величине инвестором и основным торговым партнером в АСЕАН».

Он добавил, что хотя географически они далеко друг от друга, их связывают общие ценности, взаимопонимание и готовность работать вместе.

Например, взаимный безвизовый режим для граждан, согласованный во время визита премьер-министра Ли в Монголию в 2016 году, дал обеим странам серьезный толчок в таких областях, как политика, экономика и образование.

Долгосрочная политика развития Монголии «Видение-2050» излагает свое видение того, чтобы к 2050 году возглавить регион в развитии.

«Сингапурская модель развития, реализованная под руководством первого премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, дает вдохновение, энергию и опыт для развития многих стран мира», — добавил г-н Оюун-Эрдэнэ.

Ранее в пятницу он получил торжественный прием в Istana и посетил исполняющего обязанности президента Эдди Тео перед встречей с премьер-министром Ли.

Министерство иностранных дел сообщило в заявлении для прессы, что г-н Тео и г-н Оюун-Эрдэнэ обсудили, как способствовать более тесному сотрудничеству между обеими странами, и вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как политика пенсионных фондов и государственное жилье.

Премьер-министр Ли и г-н Оюун-Эрдэнэ подтвердили дружественные двусторонние отношения и обсудили области сотрудничества.

Они также приветствовали подписание в четверг меморандумов о взаимопонимании между Сингапурским предприятием по сотрудничеству (SCE) и правительством Монголии в области реформы государственного жилья и социального обеспечения.

В пятницу в Национальном саду орхидей г-ну Оюун-Эрдэнэ был представлен гибрид орхидеи под названием Papilionanda Oyun-Erdene Luvsannamsrai.

Гибрид орхидеи под названием Papilionanda Oyun-Erdene Luvsannamsrai

По словам премьер-министра Ли, орхидея является прекрасным символом сингапурско-монгольской дружбы, как и лошадь, которую ему подарили во время визита в столицу Монголии Улан-Батор в 2016 году. Он назвал лошадь Бинтанг Темасек, что в переводе с малайского означает «Звезда Темасек».

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ вылетел на родину из Сингапура в субботу утром.

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