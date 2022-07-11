Бывший президент Ц.Элбэгдорж выразил соболезнования семье бывшего премьера Японии Синдзо Абэ

CentralAsia (MNG) - Экс-президент Монголии Элбэгдорж Цахиа выразил соболезнования родственникам экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

Он написал, что глубоко сожалеет о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время выступления в поддержку Либерально-демократической партии.

«Мне очень жаль. Я не нахожу слов. Премьер-министр Синдзо Абэ был дорогим и близким другом монгольского народа. Он искренне поддерживает свободный выбор нашего народа, укрепляя суверенитет Монголии, безопасность, и развитие. Он был уважаемым лидером мирового сообщества, ценившим помощь другим. Его святой характер и добрые дела будут помнить поколения. Выражаю глубочайшие соболезнования дружественному народу Японии, его семье и близким», — написал экс-президент на своей странице соцсети.

Смерть Синдзо Абэ

Бывшего премьер-министр Японии ранили 8 июля во время выступления в поддержку Либерально-демократической партии, которую он раньше возглавлял. В городе Нара в него дважды выстрелил бывший военный моряк Тэцуя Ямагами из самодельного двуствольного оружия. Впоследствии Абэ скончался в больнице.

Ямагами, которого задержали на месте преступления, объяснил свой поступок тем, что он был недоволен политикой бывшего премьер-министра.

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