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В Каракалпакстане для абитуриентов продлят срок онлайн-регистрации в вузы

CentralAsia (UZ) -  Абитуриентов из Каракалпакстана, где до сих пор ограничен доступ в Интернет, уведомят о процессе подачи документов по SMS и местному телевидению. Об этом сообщает Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана.

10 июля последний день приема документов в высшие учебные заведения, где будет проходить творческий экзамен по иностранному языку, а также в академические лицеи.

В настоящее время на территории Каракалпакстана ограничен доступ в интернет. По этой причине наблюдаются сбои в онлайн-подаче документов. Так, онлайн-прием заявок в ВУЗы и профессиональные училища продлят до 20 июля.

Отмечается, что информация о продлении срока подачи будет предоставлена жителям Каракалпакстана через SMS, а также по региональным телеканалам.

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