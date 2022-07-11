В Каракалпакстане для абитуриентов продлят срок онлайн-регистрации в вузы

CentralAsia (UZ) - Абитуриентов из Каракалпакстана, где до сих пор ограничен доступ в Интернет, уведомят о процессе подачи документов по SMS и местному телевидению. Об этом сообщает Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана.

10 июля последний день приема документов в высшие учебные заведения, где будет проходить творческий экзамен по иностранному языку, а также в академические лицеи.

В настоящее время на территории Каракалпакстана ограничен доступ в интернет. По этой причине наблюдаются сбои в онлайн-подаче документов. Так, онлайн-прием заявок в ВУЗы и профессиональные училища продлят до 20 июля.

Отмечается, что информация о продлении срока подачи будет предоставлена жителям Каракалпакстана через SMS, а также по региональным телеканалам.