Более 4000 военнослужащих приняли участие в параде в честь Дня государственного флага Монголии. Фото

CentralAsia (MNG) - 10 июля Монголия отметила День государственного флага.

Этот праздник отмечается с 2008 года, когда был внесен и утвержден законопроект «О дне государственного флага».

С 2009 года этот день отмечается в качестве всенародного праздника. В честь Дня флага были возобновлены военные парады, которые не проводились с 2020 года.

Нынешний государственный флаг Монголии были принят 12 февраля 1992 года.

Государственный флаг Монголии состоит из трех вертикальных полос красного, синего и красного цвета. Красный цвет символизирует с и процветание, синий – небо. На левой красной полосе изображен знак соёмбо жёлтого цвета.

фото: gogo.mn

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