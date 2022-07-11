Более 4000 военнослужащих приняли участие в параде в честь Дня государственного флага Монголии. Фото

CentralAsia (MNG) - 10 июля Монголия отметила День государственного флага.
Этот праздник отмечается с 2008 года, когда был внесен и утвержден законопроект «О дне государственного флага».
С 2009 года этот день отмечается в качестве всенародного праздника. В честь Дня флага были возобновлены военные парады, которые не проводились с 2020 года.
Нынешний государственный флаг Монголии были принят 12 февраля 1992 года.
Государственный флаг Монголии состоит из трех вертикальных полос красного, синего и красного цвета. Красный цвет символизирует с и процветание, синий – небо. На левой красной полосе изображен знак соёмбо жёлтого цвета.
фото: gogo.mn
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