Слова Хурэлсуха и девять бунчуков Чингисхана открыли Наадам в Монголии

CentralAsia (MNG) - Сегодня в Улан-Баторе открылся всемирно известный монгольский национальный фестиваль, праздник Наадам – посвященный 2230-й и 2231-й годовщинам создания первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщинам образования Великой Монгольской империи, 110-й и 111-й годовщинам восстановления национальной свободы и независимости, 100-й и 101-й годовщинам Народной революции.

Президент Монголии официально объявил о начале национального праздника Наадам и отдал дань уважения Девяти белым бунчукам.

В 10 часов утра началась церемония «Девять бунчуков» - флага Монгольской Империи Чингисхана, который каждый год при открытии Наадама проносят на площадь стадиона Төв цэнгэлдэх хүрээлэн (Центральный стадион) столицы Монголии. Это специальная церемония с участием государственного почётного караула.

На стадионе развернулось красивейшее театрализованное представление, рассказывающее историю Монголии. Открытие Наадам сопровождалось танцами, песнями и показательными спортивными выступлениями.

Сейчас Наадам продолжился первым туром монгольской национальной борьбы – бөх барилдаан.

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