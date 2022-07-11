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Внучка Ислама Каримова Иман опубликовала фото с бабушкой

CentralAsia (UZ) -  Дочь Гульнары Каримовой проводит свои летние каникулы вместе с бабушкой в Узбекистане.

Иман Каримова в Instagram опубликовала фото с бабушкой - Татьяной Каримовой. Это первое фото Татьяны Каримовой за долгое время.

В этом году Татьяне Каримовой исполнилось 73 года.

Как писала ранее Иман Каримова ей и ее бабушке «не дают увидеться» с Гульнарой Каримовой, которая отбывает заключение в женской тюрьме под Ташкентом.

Иман Каримова последние несколько лет проживает в Лондоне. Там же живет и ее старший брат - Ислам Каримов-младший.

Иман Каримова родилась 17 июня 1998 года в Нью-Джерси, США.

Ее отец американский предприниматель афганского происхождения Мансур Максуди. После развода родителей в возрасте трех лет девочка вместе с мамой и старшим братом Исламом-младшим снова отправились в Нью-Джерси, где и прошло детство малышки.

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