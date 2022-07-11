В Москве прошел ураган. Погиб один человек и госпитализированы 10. Фото, видео
- Азия и мир, происшествия
- 11:02, 11 июля 2022
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CentralAsia (CA) - В Москве 10 июля прошел ураган. В результате погиб один человек и госпитализированы 10 человек.
По оценке МЧС, до конца дня в городе были гроза, ливень, сильный град и ветер со скоростью до 23 метров в секунду.
Также во время бури повалило десятки деревьев. Так, в саду «Эрмитаж» дерево упало на летнее кафе. На Нижегородской улице сорвало обшивку крыши дома.
В аэропортах Москвы на 19:15 (10 июля) задержали 34 рейса и отменили еще пять.
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