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В Москве прошел ураган. Погиб один человек и госпитализированы 10. Фото, видео

CentralAsia (CA) -  В Москве 10 июля прошел ураган. В результате погиб один человек и госпитализированы 10 человек.

По оценке МЧС, до конца дня в городе были гроза, ливень, сильный град и ветер со скоростью до 23 метров в секунду.

Также во время бури повалило десятки деревьев. Так, в саду «Эрмитаж» дерево упало на летнее кафе. На Нижегородской улице сорвало обшивку крыши дома.

В аэропортах Москвы на 19:15 (10 июля) задержали 34 рейса и отменили еще пять.

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