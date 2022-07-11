Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся обратно из-за технических причин

CentralAsia (UZ) - Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» вылетел 10 июля из Самарканда в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщили в самаркандскому аэропорту.

«Рейс FV-6552 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня из международного аэропорта Самарканд в 7:17 (5:17 мск) по расписанию в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат в аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме в 9:00 (7:00)», — сообщили в аэропорту.

Уточняется, что в настоящее время лайнер Sukhoi Superjet 100 находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.