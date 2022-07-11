Выборы президента Шри-Ланки пройдут до марта 2023 года

CentralAsia (CA) - Президентские, а также парламентские выборы в Шри-Ланке после отставки действующего президента Готабаи Раджапаксы пройдут до марта 2023 года. Об этом со ссылкой на высокопоставленных источников в правительстве сообщило 11 июля Daily Mirror.

«Раджапакса завершит свое президентство в среду после подачи заявления об отставке спикеру парламента Махинде Япе Абеивардене. Было принято решение провести президентские и парламентские выборы до марта следующего года», - пишет издание.

Ранее Раджапакса официально уведомил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о своей готовности уйти в отставку.

На фоне беспорядков, в ходе которых захватили резиденцию главы государства, он заявил, что покинет свой пост 13 июля. Его местонахождение по-прежнему остается неизвестным.

Тысячи протестующих в Шри-Ланке вышли на улицы Коломбо 9 июля с требованием отставки президента. После захвата его резиденции они заявили, что не покинут ее, пока Раджапакса не уйдет с поста. Активисты также заняли резиденцию Викрамасингхе.