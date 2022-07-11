экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генштаб ВС Украины: Российские войска предприняли попытку штурма на Славянском направлении в районе Краснополья

CentralAsia (CA) -  Генштаб вооруженных сил Украины на утро 11 июля опубликовал сводку по военным действиям в Украине.

Так, генштаб пишет, что российские войска предприняли попытку штурма на Славянском направлении в районе Краснополья. Эта попытка была отражена украинскими силами.

Также сообщается о штурмовых действиях России на Новопавловском направлении. О том, насколько они успешны, в сводке Генштаба не сообщается.

Попытка наступления в направлении Марьинки (Донецкая область) провалилась, утверждает Генштаб.

Кроме того, вооруженные силы России продолжают совершать артиллерийские обстрелы и наносить авиаудары по населенным пунктам на большинстве направлений, пишет Генштаб Украины.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Казахстане ожидается жара до 45 градусов
  • Экс-главы МИД и Минздрава Британии решили баллотироваться на пост премьера
  • Казахстан открыл безвизовый режим для граждан Китая, Ирана и Индии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com