Генштаб ВС Украины: Российские войска предприняли попытку штурма на Славянском направлении в районе Краснополья

CentralAsia (CA) - Генштаб вооруженных сил Украины на утро 11 июля опубликовал сводку по военным действиям в Украине.

Так, генштаб пишет, что российские войска предприняли попытку штурма на Славянском направлении в районе Краснополья. Эта попытка была отражена украинскими силами.

Также сообщается о штурмовых действиях России на Новопавловском направлении. О том, насколько они успешны, в сводке Генштаба не сообщается.

Попытка наступления в направлении Марьинки (Донецкая область) провалилась, утверждает Генштаб.

Кроме того, вооруженные силы России продолжают совершать артиллерийские обстрелы и наносить авиаудары по населенным пунктам на большинстве направлений, пишет Генштаб Украины.