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Самые яркие моменты церемонии открытия монгольского Наадама. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  В Улан-Баторе прошла торжественная церемония открытия национального монгольского фестиваля Наадам.

Сегодня в Улан-Баторе открылся всемирно известный монгольский национальный фестиваль, праздник Наадам – посвященный 2230-й и 2231-й годовщинам создания первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщинам образования Великой Монгольской империи, 110-й и 111-й годовщинам восстановления национальной свободы и независимости, 100-й и 101-й годовщинам Народной революции.

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Главные мероприятия этого всенародного праздника — соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука, игры в кости и конные скачки.

Национальный праздник Наадам, Наадам, зарегистрирован ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие человечества.

В этом году постановщиком шоу, которое было представлено зрителям на церемонии открытия, стал знаменитый монгольский режиссер Наранбаатар Намнан.

фото: mpress.mn и ikon.mn

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