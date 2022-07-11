Самые яркие моменты церемонии открытия монгольского Наадама. ФОТО

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе прошла торжественная церемония открытия национального монгольского фестиваля Наадам.

Сегодня в Улан-Баторе открылся всемирно известный монгольский национальный фестиваль, праздник Наадам – посвященный 2230-й и 2231-й годовщинам создания первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщинам образования Великой Монгольской империи, 110-й и 111-й годовщинам восстановления национальной свободы и независимости, 100-й и 101-й годовщинам Народной революции.

Президент Монголии отдал дань уважения Девяти белым бунчукам

Главные мероприятия этого всенародного праздника — соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука, игры в кости и конные скачки.

Национальный праздник Наадам, Наадам, зарегистрирован ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие человечества.

В этом году постановщиком шоу, которое было представлено зрителям на церемонии открытия, стал знаменитый монгольский режиссер Наранбаатар Намнан.

фото: mpress.mn и ikon.mn

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения