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Глава МИД Йемена поздравил монгольского коллегу
Хишам Шараф Абдулла
Хишам Шараф Абдулла

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Йемена Хишам Шараф Абдулла направил в воскресенье поздравительную телеграмму министру иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

В телеграмме Шараф поздравил Батцэцэг с празднованием в его стране Национального дня — Наадам.

С 11 по 13 июля по всей стране монголы широко отмечают национальный праздник Наадам, посвященный 2230-й и 2231-й годовщинам создания первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщинам образования Великой Монгольской империи, 110-й и 111-й годовщинам восстановления национальной свободы и независимости, 100-й и 101-й годовщинам Народной революции.

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